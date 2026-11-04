Mehr Sicherheit auf der Schiene: Wie KI-gestützte Umfelderkennung helfen kann, Gefahren früher zu erkennen

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Das tragische Zugunglück in Spanien hat die Sicherheit im Schienenverkehr erneut in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Während die Ermittler die Umstände klären, stehen die Unterstützung der Betroffenen und die Aufklärung des Geschehens an erster Stelle.

Der Unfall verdeutlicht die Verantwortung der Bahnbranche, die Schutzsysteme für Fahrgäste, Beschäftigte und andere Verkehrsteilnehmer kontinuierlich zu verbessern. Keine einzelne Technologie kann sämtliche Risiken beseitigen. Ein sicherer Bahnbetrieb setzt voraus, dass Infrastruktur, Signaltechnik, Kommunikation, Betriebsabläufe und die Wahrnehmung des Gleisumfelds zusammenwirken.

Die Erkennung von Gefahren in Echtzeit kann diese Schutzebenen um zusätzliche Informationen ergänzen. So können Betreiber potenzielle Gefahren früher erkennen und fundierte Entscheidungen treffen.

Sicherheit bleibt europaweit eine Daueraufgabe

Eurostat verzeichnete 2024 in der Europäischen Union 1.507 schwere Eisenbahnunfälle. Diese Zahl umfasst verschiedene Kategorien, darunter Kollisionen, Entgleisungen, Unfälle an Bahnübergängen und Unfälle, bei denen Personen von fahrenden Zügen erfasst wurden. Sie darf nicht als Zahl schwerer Reisezugunglücke verstanden werden.

Langfristig hat sich die Eisenbahnsicherheit in Europa verbessert. Dennoch unterstreicht jeder Unfall, wie wichtig kontinuierliche Prävention, sorgfältige Untersuchungen und geeignete Schutzmaßnahmen bleiben.

Die Erfassung des Betriebsumfelds leistet hierzu einen spezifischen Beitrag: Hindernisse auf oder neben dem Gleis erkennen und einordnen sowie rechtzeitig Warnungen übermitteln, um eine angemessene Reaktion zu ermöglichen.

Frühzeitige Erkennung ermöglicht sicherere Entscheidungen

Das Bahnumfeld stellt besondere Anforderungen. Züge können Hindernissen nicht ausweichen, und ihre langen Bremswege machen eine frühzeitige Gefahrenerkennung entscheidend, damit genügend Zeit für eine angemessene Reaktion bleibt. Dunkelheit, ungünstige Witterung und eingeschränkte Sicht erschweren die Beobachtung zusätzlich.

KI-gestützte Umfelderkennung kombiniert Sensoren mit Algorithmen, die Hindernisse erkennen und klassifizieren. Ziel ist es, dem Betriebspersonal nützliche Informationen über Gefahren und Gleisbedingungen bereitzustellen und damit bestehende Signaltechnik und Betriebsverfahren zu ergänzen.

Rail Vision (ISIN: IL0011475949) entwickelt KI-gestützte Systeme zur Hinderniserkennung für zwei zentrale Einsatzbereiche: den Personen- und Güterverkehr auf dem Streckennetz sowie Industrie- und Rangierbahnhöfe.

TrackScout erweitert den Blick nach vorn

TrackScout von Rail Vision kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit unternehmenseigenen Deep-Learning-Algorithmen. Laut Unternehmensunterlagen kann das System Gefahren in einer Entfernung von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren.

Zu den Funktionen zählt die Erkennung von Menschen, Tieren, Fahrzeugen, Schienenfahrzeugen, streckenseitiger Ausrüstung und ungewöhnlichen Hindernissen. Die Erkennung des Gleisverlaufs und der Weichenstellung liefert zusätzliche Informationen über die Betriebsumgebung.

Visuelle und akustische Warnungen in Echtzeit verschaffen Triebfahrzeugführern wichtige Zeit, um die Situation einzuschätzen und zu reagieren. Das System soll die Wahrnehmung auch bei Dunkelheit und schwierigen Sichtverhältnissen unterstützen und die verfügbaren Informationen erweitern.

Diese Funktionen dienen der Gefahrenerkennung und Entscheidungsunterstützung. Die Umstände des Unfalls in Spanien sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Spekulationen darüber, ob eine bestimmte Technologie den Ausgang hätte beeinflussen können, wären verfrüht.

Industrie- und Rangierbahnhöfe stellen andere Sicherheitsanforderungen

Auf Güter- und Industriebahnhöfen arbeiten Lokomotiven, Waggons, technische Anlagen und Beschäftigte auf engem Raum zusammen. Fahrbewegungen über Weichen und entlang benachbarter Gleise erfordern eindeutige Informationen und abgestimmte Entscheidungen.

Für diese Einsatzbereiche bietet Rail Vision YardFlow und YardFlow Flex mit Erkennungsreichweiten von bis zu 200 Metern an. Zu den Funktionen zählen die Hinderniserkennung, die Identifikation von Weichenstellungen und die Erkennung von Risiken seitlicher Kollisionen.

Eine optionale Bremsschnittstelle lässt sich in bestehende Fahrzeugsteuerungen integrieren und kann eine Notbremsung auslösen, wenn eine kritische Warnung nicht bestätigt wird - vorausgesetzt, die entsprechende Integration ist vorhanden. Eine ergänzende cloudbasierte Plattform ermöglicht Big-Data-Analysen, betriebliche Auswertungen und die Aufzeichnung von Ereignissen.

Kommerzielle Integration schafft eine praktische Grundlage

Die Technologie YardFlow Flex von Rail Vision, früher unter dem Namen ShuntingYard bekannt, ist als Kernkomponente in WatchGUARD integriert. WatchGUARD ist Teil der kommerziell eingeführten Sicherheitsplattform YardGUARD von Railserve.

Railserve gehört zu Marmon Rail und damit zur Unternehmensgruppe Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026). Die Plattform YardGUARD vereint sechs Sicherheitskomponenten, die unterschiedliche betriebliche Risiken adressieren. Diese Integration ist ein konkretes Beispiel für den Einsatz der Umfelderkennungstechnologie von Rail Vision innerhalb einer kommerziellen Sicherheitsplattform für Rangierbahnhöfe.

Rail Vision und Railserve haben zudem eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um weitere Anwendungen und Geschäftsmöglichkeiten zu prüfen. Zusätzliche Vereinbarungen könnten Möglichkeiten eröffnen, die kommerzielle Präsenz von Rail Vision auszubauen.

Fazit

Die tragischen Ereignisse in Spanien erfordern eine sorgfältige Untersuchung und einen Umgang, der die Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Die Bahnbranche steht darüber hinaus in der Verantwortung, die Sicherheit durch sich ergänzende Schutzmaßnahmen und evidenzbasierte Verbesserungen weiter zu stärken.

Die Umfelderkennung in Echtzeit hat dabei eine klar umrissene Aufgabe. Gefahren früher zu erkennen, Gleisbedingungen zu beurteilen und eindeutige Warnungen bereitzustellen, kann fundierte Entscheidungen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen unterstützen. Bei entsprechender Integration kann die Technologie in Industrie- und Rangierbahnhöfen auch aktive Eingriffe ermöglichen.

Die Systeme von Rail Vision und die bestehende Integration bei Railserve bilden eine kommerzielle Grundlage, um diese Anwendungen weiterzuentwickeln. Weitere Installationen, Folgeaufträge und eine breitere Kundenakzeptanz werden wichtige Indikatoren für Fortschritte auf dem Weg zu nachhaltigem kommerziellem Wachstum sein.

Als Unternehmen in einer frühen Kommerzialisierungsphase wird Rail Vision weiterhin nachweisen müssen, dass seine Technologie im Betrieb einen verlässlichen Nutzen bietet und eine breitere Anwendung findet. Ziel der Technologie ist es, Bahnbetreibern und anderen Akteuren zu helfen, Gefahren früher zu erkennen und den Betrieb sicherer zu gestalten - als Ergänzung zu bestehenden Bahnsystemen und Verfahren.

Quellen

Reuters: Reporting on the train collision in Spain, 28 October 2026.

https://www.reuters.com/world/two-high-speed-trains-rear-end-spain-rail-operator-says-2026-10-28/

Eurostat: Railway safety statistics in the EU, data covering 2024.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Railway_safety_statistics_in_the_EU

European Union Agency for Railways: Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2026.

https://www.era.europa.eu/content/report-railway-safety-and-interoperability-eu-2026

Railserve: YardGUARD - Safety Intelligence for the Yard.

https://railserve.com/yardguard/

Rail Vision: Rail Vision Technology Integrated into Railserve's Commercially Launched Industrial Railyard Safety System, 3 June 2026.

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision: Rail Vision Delivers Strong Commercial Momentum in First Half of 2026 with Revenue Exceeding $1 Million, 26 August 2026.

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-delivers-strong-commercial-momentum-first-half-2026

Rail Vision: TrackScout, YardFlow and YardFlow Flex product brochures and company-reviewed articles. Supplied by the user.

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