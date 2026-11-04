DJ Scout24 grenzt Wachstumsprognose am oberen Ende ein

DOW JONES--Scout24 hat im dritten Quartal von einer starken Nachfrage im Geschäftskundensegment und seinen Zukäufen in Spanien profitiert. Mit Blick auf das Wachstum im Gesamtjahr wird der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 zuversichtlicher. Der Ausblick für die Marge, die im dritten Quartal leicht zurückging, bestätigte das Unternehmen.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um knapp 20 Prozent auf 198 Millionen Euro. Seit März werden die Umsätze der zugekauften Immobilienplattformen in Spanien konsolidiert. Das organische Wachstum betrug 10,1 Prozent. Im Geschäftskundensegment stiegen die Erlöse um 23,3 Prozent, das Privatkundensegment wuchs um 10,5 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 16 Prozent auf 121 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank um 2 Prozentpunkte auf 60,9 Prozent. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 61,2 Prozent gerechnet. Bereinigt um die Spanien-Effekte stieg die organische EBITDA-Marge um 0,4 Punkte auf 63,3 Prozent. Höhere Marketingaufwendungen und Wertminderungen dämpften den Anstieg. Für das vierte Quartal rechnet Scout24 mit einer stärkeren organischen Margenausweitung.

Unter dem Strich sank der Gewinn wegen eines Basiseffekts um 30 Prozent auf 71,1 Millionen Euro.

Scout24 erwartet für das laufende Jahr nun ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent. Bislang hatte der Konzern eine Spanne von 16 bis 18 Prozent angegeben. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll weiterhin bis zu 61 Prozent erreichen bzw. bis zu 64 Prozent auf organischer Basis. 2025 lag die Marge bei 62,5 Prozent. Der Analystenkonsens steht bei 60,8 Prozent für die Marge und 18 Prozent für das Umsatzwachstum.

Der Konzern hatte im Mai bei einem Kapitalmarkttag angekündigt, dass er bis 2028 eine Marge von rund 64 Prozent anpeilt.

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November 04, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)

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