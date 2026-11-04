Die beiden Lösungen richten sich an Fachkräfte, die auf präzise Spracherkennung angewiesen sind. Sie kombinieren spezialisierte Spracherkennung mit bewährten Sprachbefehlen und ermöglichen es Anwendern, diktierte Texte während des Sprechens direkt an der Cursorposition zu sehen und dabei jederzeit die Kontrolle zu behalten.

Speech Processing Solutions (SPS), der weltweit führende Anbieter professioneller Diktier- und Transkriptionslösungen unter der Marke Philips, hat heute die Markteinführung von Philips SpeechLive Legal Direct und Philips SpeechLive Professional Direct bekannt gegeben. Mit den beiden Lösungen können Juristen und andere Fachkräfte direkt in unterstützte Desktop-Anwendungen diktieren. Der erkannte Text erscheint dabei in Echtzeit während des Sprechens. Die Lösungen richten sich sowohl an Unternehmen, die erstmals professionelle Spracherkennung einsetzen, als auch an Kunden, die von bestehenden oder nicht mehr unterstützten Spracherkennungslösungen umsteigen möchten.

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Philips SpeechLive Legal Direct Juristische Spracherkennung direkt an der Cursorposition

Die neuen Lösungen unterstützen 29 Sprachbefehle in 19 Sprachen und verbinden gewohnte Diktierabläufe mit Sprachbefehlen zur Navigation, Textauswahl, Bearbeitung und Formatierung sowie zur Erstellung von Listen und zum Aufrufen von Hilfefunktionen. So können Fachkräfte ihre Dokumente per Sprache bearbeiten, ohne ständig zwischen Tastatur und Maus wechseln zu müssen. Dabei bleiben sie in die vernetzte Philips SpeechLive-Umgebung eingebunden.

Die automatische Zeichensetzung und die Möglichkeit, Satzzeichen zu diktieren, bieten Flexibilität bei der Gestaltung der Texte. Bei Gesprächen mit mehreren Beteiligten kann die Echtzeit-Mehrsprechererkennung unterschiedliche Stimmen erkennen und die transkribierten Inhalte mithilfe von Sprecherkennzeichnungen und Zeitstempeln strukturieren. Dadurch entsteht eine übersichtliche Grundlage für die Nachbearbeitung von Mandantengesprächen, Interviews und Besprechungen.

"SPS wandelt professionelle Sprache in Ergebnisse um", sagte Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. "Mit SpeechLive Legal Direct und SpeechLive Professional Direct vereint unser Portfolio nun Spracherkennung direkt an der Cursorposition mit Diktier-Workflows und optionaler KI-gestützter Dokumentenerstellung. Damit bieten wir Unternehmen einen klaren Weg, ihre Dokumentationsprozesse zu modernisieren und gleichzeitig die von ihnen geschätzten Arbeitsweisen beizubehalten."

Spezialisierte Spracherkennung für Juristen

SpeechLive Legal Direct nutzt Speech Recognition Legal, eine speziell auf die juristische Terminologie abgestimmte Spracherkennung. Sie berücksichtigt unter anderem juristische Fachbegriffe, Zitate, Verweise und häufig verwendete Formulierungen und trägt so dazu bei, wiederholte Korrekturen zu reduzieren. Mit den Funktionen "Vokabular" und "Textersetzungen" lassen sich regelmäßig verwendete juristische Begriffe und bevorzugte Schreibweisen individuell festlegen.

Professionelle Spracherkennung, die sich an die Fachsprache eines Unternehmens anpasst

SpeechLive Professional Direct bietet Fachkräften unterschiedlichster Branchen dieselbe Echtzeit-Spracherkennung direkt an der Cursorposition. Über die konfigurierbare Funktion "Vokabular" lässt sich die Spracherkennung an branchenspezifische Begriffe, Unternehmensnamen, technische Fachausdrücke und häufig verwendete Formulierungen anpassen. Mit "Textersetzungen" können bevorzugte Schreibweisen und wiederkehrende Ausdrücke vereinheitlicht werden.

Abgestimmt auf professionelle Diktierhardware und bewährte Arbeitsabläufe

Beide Lösungen stehen über die neu gestaltete SpeechLive-Desktop-Anwendung zur Verfügung, die speziell für den vollen Funktionsumfang der Direct-Lösungen entwickelt wurde. Sie sind mit kompatiblen Philips SpeechMike Premium- und Philips SpeechMike Ambient-Geräten integrierbar und bieten individuell konfigurierbare Hardwaretasten für häufig genutzte Diktierfunktionen.

Je nach angeschlossenem Gerät lassen sich über die Tasten unter anderem das Mikrofon steuern und ausgewählte Korrekturfunktionen ausführen. Während die Echtzeit-Spracherkennung direkt an der Cursorposition über die Desktop-Anwendung verfügbar ist, unterstützt SpeechLive Web weiterhin das Hochladen bereits aufgezeichneter Audiodateien sowie die bewährten SpeechLive-Arbeitsabläufe.

Legal Direct und Professional Direct ergänzen die Philips SpeechLive KI-Assistenten, die einen separaten Arbeitsablauf für die KI-gestützte Dokumentenerstellung bieten. Die Direct-Lösungen konzentrieren sich dagegen auf Echtzeit-Spracherkennung und die sprachgesteuerte Bearbeitung von Dokumenten. Unternehmen können je nach Anwendungsfall zwischen Spracherkennung direkt an der Cursorposition, bewährten Diktier- und Transkriptionsabläufen oder KI-gestützter Dokumentenerstellung wählen.

Entwickelt für Kontinuität, Sicherheit und volle Kontrolle

Für Unternehmen, die von bestehenden professionellen Spracherkennungslösungen umsteigen, wurden Legal Direct und Professional Direct so konzipiert, dass gewohnte Diktierabläufe erhalten bleiben und die Anwender gleichzeitig in die umfassendere SpeechLive-Umgebung wechseln können.

Vertraulichkeit und Datenschutz spielen bei der Einführung neuer Dokumentationstechnologien eine zentrale Rolle, insbesondere im juristischen Bereich. Beide Lösungen basieren auf dem etablierten Sicherheits- und Datenschutzkonzept von SpeechLive. Dazu gehören die Microsoft Azure-Infrastruktur, die Datenspeicherung in der jeweiligen Serviceregion, Zugriffskontrollen sowie anerkannte Unternehmenszertifizierungen nach ISO 27001, ISO 9001 und ISO 14001.

Die Datenverarbeitung unterliegt den geltenden Datenschutzbestimmungen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Anwender behalten die Kontrolle über die erkannten Texte und können diese prüfen, korrigieren und fertigstellen, bevor sie in juristischen oder geschäftlichen Dokumenten verwendet werden.

Verfügbarkeit

Philips SpeechLive Legal Direct und Philips SpeechLive Professional Direct sind ab sofort in den Märkten erhältlich, in denen SpeechLive kommerziell angeboten wird. Die Verfügbarkeit hängt von den unterstützten Spracherkennungssprachen, der Produktverfügbarkeit und den technischen Voraussetzungen ab.

Zu den unterstützten Spracherkennungssprachen zählen britisches und amerikanisches Englisch, Französisch, Deutsch, österreichisches Deutsch und Schweizerdeutsch. Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Konfiguration und Produktversion variieren.

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist ein weltweit führender Anbieter sprachgesteuerter Dokumentationslösungen und blickt auf mehr als 70 Jahre Innovation in der professionellen Sprachtechnologie zurück. Unter der Marke Philips bietet SPS professionelle Diktierhardware, die SpeechLive-Software sowie spezialisierte Spracherkennungs- und KI-gestützte Dokumentationslösungen. Diese werden von mehr als vier Millionen Anwendern in über 50 Ländern genutzt.

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