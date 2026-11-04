Zürich - Der Schokoladeproduzent Barry Callebaut hat im Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 erneut weniger Schokolade und Kakaoprodukte verkauft als im Vorjahr und musste auch beim Umsatz und Gewinn Einbussen hinnehmen. Zuletzt erholten sich die Absatzmengen aber deutlich. Der weltgrösste Schokoladenproduzent verkaufte insgesamt 2,11 Millionen Tonnen Schokolade und Kakaoprodukte, wie er am Mittwoch mitteilte. Das sind 0,7 Prozent weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab