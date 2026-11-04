Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Trump will Ergebnis der Zwischenwahlen akzeptieren. Es ist ein blauer Tsunami. Die Demokraten gewinnen den ersten Hochrechnungen sowie den ersten Ergebnissen zufolge die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Die Ursache für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgte zunehmend für Frust in Teilen der Bevölkerung. Donald Trump und seine Republikaner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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