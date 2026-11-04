Inhalte, die mittels künstlicher Intelligenz erzeugt oder manipuliert wurden, begegnen uns täglich. Waren es in einem ersten Schritt vor allem Social Media, die von KI-generierten Videos und Bildern durchsetzt waren, so haben es die KI-Inhalte mittlerweile längst in den analogen Alltag geschafft. Werbungen, Bilder auf Speisekarten, touristische Angebote, ja sogar eine Glacékarte begegneten mir in jüngster Zeit mit zunehmender Häufigkeit und wenngleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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