Zürich - Mit TWINT Rechnung können Kundinnen und Kunden QR-Rechnungen ab heute direkt mit der TWINT App bezahlen und den Zahlungstermin innerhalb der Zahlungsfrist selbst bestimmen. Rechnungssteller profitieren gleichzeitig von einer zusätzlichen digitalen Bezahlmöglichkeit, ohne ihre bestehenden Rechnungsprozesse anpassen zu müssen. TWINT Rechnung bildet den Auftakt zu einem neuen Portfolio an Rechnungslösungen von TWINT. Rechnungen gehören zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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