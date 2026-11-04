Schwerzenbach - Der schwedische Haustechnik-Grosshändler Ahlsell will die Schweizer Meier Tobler übernehmen. Dazu unterbreitet er den Aktionären des Gebäudetechnikspezialisten ein öffentliches Kaufangebot von 45,50 Franken je Aktie in bar. Damit wird Meier Tobler mit 492 Millionen Franken bewertet. Meier Tobler soll auch nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Ahlsell-Gruppe weitergeführt werden. Ahlsell will laut Meier Tobler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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