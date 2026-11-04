Zürich - Die Angebotspreise für Wohneigentum in der Schweiz sind im Oktober gesunken. Dabei gingen die Preise für Einfamilienhäuser deutlicher zurück als jene für Eigentumswohnungen. Die ausgeschriebenen Preise für Einfamilienhäuser sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten ImmoScout24-Kaufindex hervorgeht. Bei Eigentumswohnungen betrug der Rückgang allerdings lediglich 0,1 Prozent. Der gemeinsam mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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