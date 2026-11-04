MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Herstellers von Halbleiterwafern zur Chipproduktion Siltronic nehmen wieder Schwung auf. Nach einem deutlichen Umsatzwachstum im dritten Quartal blickt Firmenlenker Michael Heckmeier optimistischer auf das Gesamtjahr. "Mit der Erweiterung unserer 300 mm-Kapazitäten in Singapur begleiten wir das insbesondere durch Künstliche Intelligenz getriebene Marktwachstum", sagte der Manager laut Mitteilung vom Mittwoch.

Die Nachfrage nach Siliziumwafern mit einem Durchmesser von 300 Millimetern sei stark. Bei 200-Millimeter-Wafern ist dies zunehmend ebenso seit dem zweiten Halbjahr, wenngleich hier der Produktmix noch eher unvorteilhaft ist, wie aus einer Präsentation zu aktuellen Quartalszahlen hervorgeht. Zudem stiegen die Preise für 300-Millimeter-Wafer mittlerweile etwas an, bei den 200-Millimeter-Siliziumscheiben gebe es eine Stabilisierung mit ersten positiven Anzeichen.

Rückenwind kommt vorwiegend vom starken Wachstum des Marktes für Server, der vom weltweit boomenden Bau von KI-Rechenzentren angetrieben wird. Die Nachfrage von Smartphone-Herstellern und seitens der klassischen PC-Industrie schwächelt hingegen, was vor allem am Mangel von Speicherchips liegt. So produzieren Speicherchiphersteller lieber lukrative Breitband-Speicherchips statt Standardware für normale PCs und Smartphones.

Alles in allem rechnet die Siltronic-Führung in diesem Umfeld sowie wegen positiver Wechselkurseffekte durch den zum US-Dollar schwächeren Euro für 2026 nun mit einem Umsatz auf dem Vorjahresniveau von 1,35 Milliarden Euro. Bisher ging das Management von einem Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Analysten hatten bisher ebenfalls einen leichten Erlösrückgang auf dem Zettel.

Vom Umsatz sollen im laufenden Jahr 22 bis 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben und damit am unteren Ende der Spanne 2 Prozentpunkte mehr als bisher in Aussicht gestellt.

Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte Siltronic den Umsatz im Jahresvergleich um gut 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wuchs um fast ein Viertel auf 81,3 Millionen Euro.

Unter dem Strich fiel bei der Beteiligung von Wacker Chemie allerdings erneut ein Verlust an, der mit 55 Millionen Euro höher war als die knapp 44 Millionen Euro vor einem Jahr. Das Minus geht auf hohe Abschreibungen zurück, die auch mit dem Bau einer Fabrik in Singapur in Zusammenhang stehen, die 2024 eingeweiht wurde.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Reaktion von einer überraschend guten Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Mit Blick auf die neuen Jahresziele hob er insbesondere den Margenausblick hervor, der eine verbesserte zugrundeliegende Profitabilität signalisiere.

Nach dem deutlichen Kursrückgang aufgrund der jüngsten Rotation vieler Investoren heraus aus Aktien mit KI-Bezug dürften die aktuellen Resultate eine Kurserholung unterstützen, erwartet Hesse.

Der Aktienkurs von Siltronic schnellte denn auch auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vorabend um gut 6 Prozent auf 63,20 Euro nach oben. Damit könnte ein Erholungsversuch langsam Form annehmen, nachdem die Aktien seit dem Hoch Ende Mai bis gegen Ende Oktober rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt hatten./mis/men/stk