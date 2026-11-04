© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX legt klar zu und klettert zeitweise über 26.000 Punkte. Zahlen von Continental, Fresenius, Heidelberg Materials und Siltronic überraschen positiv. BMW steht unter Druck. Der befürchtete Ausverkauf nach den US-Midterms fällt aus.
Enthaltene Werte: US0079031078,DE0005190003,DE0005439004,DE0006047004,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US6311011XXX,DE000WAF3001,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000FRE5EN2Den vollständigen Artikel lesen
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