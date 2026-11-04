Zürich - In den USA zeichnet sich am Mittwochmorgen bei den Zwischenwahlen zum jetzigen Stand eine blaue Welle ab - also ein breit angelegter Sieg der Demokraten. Damit dürfte die regierende republikanische Partei von US-Präsident Donald Trump die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren und auch im Senat. An den Märkten deutet sich zunächst eine negative Reaktion an. Für den Schweizer Aktienmarkt indiziert der Broker IG ein Minus von 1,16 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab