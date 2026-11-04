Bern - Die Schweizer Bergbahnen haben im vergangenen Sommer mit einem Plus von acht Prozent deutlich mehr Gäste als noch im Vorjahr empfangen. Auch verzeichneten die Unternehmen rund ein Viertel mehr Ersteintritte im Vergleich mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die kommunizierten Zahlen basieren auf den Ersteintritten von über 140 Mitgliedsunternehmen von Mai bis Oktober. Das Resultat sei umso erfreulicher, da wichtige Kundengruppen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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