Die Continental-Aktie legt am Mittwochmorgen um +6% zu und ist damit nicht nur einer der Top-Werte im DAX, sondern springt auch wieder über die Marge von 70 €. Was steckt hinter dem Kursgewinn des Reifenherstellers und ist die Conti-Aktie wieder einen Kauf wert? Starke Gewinnentwicklung Der heutige Kursgewinn der Continental-Aktie ist auf besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen zurückzuführen. Das Reifengeschäft ist profitabler geworden und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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