Masterflex liefert weiter ab. Der Spezialist für Hightech-Schlauchsysteme hat in den ersten neun Monaten 2026 erneut ein Rekordergebnis erzielt, den Gewinn je Aktie um zehn Prozent gesteigert und seine Verschuldung deutlich reduziert. Besonders spannend: Mit neuen Produktionskapazitäten in Marokko, einer wachsenden Nachfrage aus der Medizintechnik und einem vielversprechenden Großprojekt könnte das Unternehmen ab 2027 zusätzliches Wachstum entfalten. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die Masterflex Aktie vor der nächsten Wachstumsphase steht. Masterflex: Rekordergebnis trotz schwieriger Konjunktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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