AUTO1 hat im dritten Quartal trotz eines schwächeren Absatzwachstums eine Rekordprofitabilität erzielt: Group GPU, bereinigtes EBITDA und die entsprechenden Margen erreichten neue Höchststände. Die Verlangsamung beim Absatz war in erster Linie auf temporäre Beschaffungsengpässe zurückzuführen, da höhere Kraftstoffpreise die Lücke zwischen den Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern vergrößerten, während die zugrunde liegende Fahrzeugnachfrage weiterhin robust blieb. Das Management erwartet, dass sich diese Effekte in den nächsten 8-12 Wochen normalisieren. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt. Dabei werden die Absatzzahlen (Units) und der Rohertrag (Gross Profit) nun um den Mittelpunkt der Spanne erwartet, das bereinigte EBITDA eher in der unteren Hälfte. Wir senken unsere Annahmen für das Geschäftsjahr 2026 leicht. Gleichzeitig stärken die verbesserten Unit Economics unser Vertrauen in die langfristige Ergebnisentwicklung und stützen unser unverändertes Kursziel von 35,00 EUR sowie unsere Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
© 2026 mwb research