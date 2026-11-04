HF Sinclair - DINO: Was passiert mit dem Ölpreis nach dem blauen Tsunami?

Neuer CEO ab 1. Januar!

Breakout-Setup bei HF Sinclair. Globale Raffineriekapazitäten weiterhin knapp! Erholung erst 2028?

HF Sinclair (DINO) - US4039491000

Rückblick



Ein Kursplus von fast 66 Prozent, einen intakten Aufwärtstrend sowie eine rechtklar definierte Seitwärtsrange sehen wir im Chartbild der HF-Sinclair-Aktie. Rückenwind lieferten der gestiegene Ölpreis und Engpässe bei Raffinerien, die das Marktumfeld für Raffineriebetreiber begünstigten und die Fantasie der Anleger befeuerten. Nach dem Erreichen des Hochs setzte eine deutliche Korrektur ein, sodass das Wertpapier derzeit zwischen dem 20er- und 50er-EMA notiert. Nach dem blauen Tsunami bei den US-Midterms stellt sich die Frage, ob die geopolitischen Spannungen anhalten und den Ölpreis weiter antreiben oder ob es durch den politischen Druck der Demokraten zu einer diplomatischen Annäherung zwischen Washington und Teheran kommt, sodass verlässliche Vereinbarungen über Handelswege und mögliche Lockerungen bei den Ölsanktionen getroffen werden.

HF-Sinclair-Aktie: Chart vom 03.11.2026, Kürzel: DINO, Kurs: 113.36 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Breakout-Setup basiert auf der Seitwärtsrange zwischen 109 und 118 USD. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandslinie, wäre ein Angriff auf das bisherige Allzeithoch bei 130 USD möglich. Steigende Ölpreise würden sich tendenziell positiv auf dieses Szenario auswirken.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt HF Sinclair - etwa infolge rückläufiger Notierungen am Ölmarkt - nachhaltig unter die Unterstützung bei 110 USD, wäre das Breakout-Setup gescheitert und ein Rückgang in Richtung 105 USD wahrscheinlich. Sollte auch diese Marke nicht halten, könnte sich die Korrektur bis zum Bereich von 100 USD ausweiten, wo eine weitere wichtige Unterstützung liegt. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 109 USD platzieren, um sich gegen einen Bruch der eingezeichneten Unterstützungszone abzusichern.

Meinung

HF Sinclair Corporation aus Dallas ist ein integrierter Energiekonzern mit Schwerpunkt auf der Raffination von Rohöl zu Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und Flugkraftstoff. Darüber hinaus ist HF Sinclair in der Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen und Spezialprodukten sowie im Midstream-Geschäft tätig. Im dritten Quartal 2026 profitierte der Konzern massiv von steigenden Raffineriemargen und einer Verknappung des weltweiten Kraftstoffangebots infolge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Der bereinigte Gewinn erreichte 11.75 USD je Aktie und übertraf damit die Analystenerwartungen von 7.65 USD deutlich. Der bereinigte operative Kerngewinn im Raffineriesegment vervierfachte sich auf 2.43 Milliarden USD, während die Raffineriemarge von 19.16 USD auf 54.22 USD je Barrel kletterte. Die Unternehmensführung rechnet damit, dass die Engpässe in der globalen Raffineriekapazität noch länger anhalten und eine vollständige Erholung möglicherweise erst 2028 erreicht wird. Das könnte HF Sinclair zunächst weiterhin Rückenwind verschaffen, macht die außergewöhnlich hohen Gewinne jedoch auch abhängig von geopolitischen Entwicklungen und den Raffineriemargen. Strategisch plant der Konzern zudem die Abspaltung des Geschäftsbereichs Lubricants & Specialties als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen. Zum 1. Januar übernimmt Steve Ledbetter, bisher Präsident und operativer Geschäftsführer, die Position des CEO. Langfristig setzt HF Sinclair beim Wachstum vor allem auf organische Investitionen statt auf größere Übernahmen. Neben der charttechnischen Formation spricht auch die vorerst anhaltende geopolitische Konstellation rund um den Engpass bei Raffineriekapazitäten weiterhin für die Bullen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 19.40 Mrd. USD

Meine Meinung zu HF Sinclair ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/hf-sinclair-ernennt-nach-rekordquartalsgewinn-neuen-ceo-ce785cd2dc8dff23

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

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