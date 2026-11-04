FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1900 (1950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2250 (2150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITHS NEWS PRICE TARGET TO 110 (88) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS ACCELER8 VENTURES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 130 PENCE - CITIGROUP RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 640 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 765 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IWG PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 590 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HALEON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 320 (400) PENCE - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 126 (127) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 126 (127) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1391 (1381) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM'
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