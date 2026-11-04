HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Führungsgremium des Pharmakonzerns stehe voll und ganz hinter der neuen Strategie, die Mitte Dezember in einer Investorenkonferenz ausführlicher erörtert werden solle, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die größte Herausforderung bestehe jedoch darin, die Pipeline mit fortgeschritten entwickelten, kommerziell verwertbaren Wirkstoffkandidaten zu ergänzen, um das Wachstum im nächsten Jahrzehnt zu sichern./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
© 2026 dpa-AFX-Analyser