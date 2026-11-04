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Homann Holzwerkstoffe informiert über aktuelle Geschäftsentwicklung und bestätigt Ausblick für 2026



04.11.2026 / 11:17 CET/CEST

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Homann Holzwerkstoffe informiert über aktuelle Geschäftsentwicklung und bestätigt Ausblick für 2026 München, 4. November 2026 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, gibt einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie über den Stand der Umsetzung der bereits angekündigten Maßnahmen an ihrem litauischen Produktionsstandort in Pagiriai. Die Gruppe verzeichnete im dritten Quartal 2026 eine positive Geschäftsentwicklung; operativ verlief das Quartal im Rahmen der Erwartungen des Managements. Die Umsatzerlöse übertrafen im dritten Quartal das Vorjahresniveau, das bereinigte EBITDA war klar positiv und lag deutlich über dem Niveau des ersten Halbjahres 2026. Zugleich verbesserte sich der operative Cashflow im dritten Quartal erheblich. Die Nachfrage nach MDF-/HDF-Platten zeigte im Quartalsverlauf Anzeichen einer Verbesserung, und die im Jahresverlauf umgesetzten Preiserhöhungen entfalteten zunehmend ihre Wirkung. Insgesamt bestätigt die Entwicklung im dritten Quartal den erwarteten Verlauf für die zweite Jahreshälfte. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Management den im August angepassten Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Am litauischen Produktionsstandort Pagiriai kommt die angekündigte Kapazitätsanpassung planmäßig voran. Der Standort wird voraussichtlich bis Ende 2026 den sogenannten Freeze-Status erreichen, entsprechend dem im August 2026 kommunizierten Zeitplan. Wie bereits mitgeteilt, rechnet Homann Holzwerkstoffe für 2026 mit einem operativen Verlust aus dem litauischen Geschäft von rund 23 Mio. Euro. Infolge der am Standort umgesetzten Maßnahmen und des Übergangs in den Freeze-Status wird sich dieser negative Ergebnisbeitrag im Jahr 2027 voraussichtlich deutlich auf rund 3 Mio. Euro verringern. Die wesentlich geringere erwartete Belastung aus Litauen und die Stabilisierung des Kerngeschäfts werden der Gruppe eine deutlich verbesserte Ausgangsbasis für den Start in das Jahr 2027 verschaffen. Der vollständige Bericht über das zweite Halbjahr 2026 wird wie geplant am 16. März 2027 veröffentlicht.

Über Homann Holzwerkstoffe Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort Pagiriai in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536XXX, WKN: A4DFTR) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Börse Oslo notiert.

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