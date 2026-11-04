Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach den US-Zwischenwahlen nach einem verhaltenen Start deutlicher in die Gewinnzone vorgestossen. Nach zwei schwächeren Tagen gewinnt der SMI damit die Marke bei 14'800 wieder zurück, wobei am Berichtstag die Banken und moderat auch die Schwergewichte mithelfen. Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab