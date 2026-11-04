Dierikon - Komax baut seine Organisation per 1. Januar 2027 um. Künftig führt der Kabelmaschinenhersteller zwei marktorientierte Segmente statt drei Geschäftsbereiche. Ausserdem kommt es zu Änderungen in der Geschäftsleitung. Die Konzernleitung wird per Anfang 2027 von fünf auf vier Mitglieder verkleinert, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt zudem, wie bereits angekündigt, Roger Albrecht den Chefposten. Bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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