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LION E-Mobility kündigt geplante Veränderung im Verwaltungsrat an



04.11.2026 / 11:46 CET/CEST

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LION E-Mobility kündigt geplante Veränderung im Verwaltungsrat an Zug, 4. November 2026 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepaketen für die Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass Alessio Basteri aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird.



Alessio Basteri, Mitglied des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG: "Ich bin meinen Kolleginnen und Kollegen bei LION und insbesondere meinen Verwaltungsratskollegen für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit sehr dankbar. Es war eine außergewöhnliche Reise. Ich werde LION auch weiterhin bei den Chancen im italienischen BESS-Markt unterstützen."



Ian Mukherjee, Vorsitzender des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG: "Alessio hat LION über viele Jahre als Vorsitzender des Verwaltungsrats begleitet. Seine Arbeit und sein Engagement wurden sehr geschätzt. Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich ihm meinen aufrichtigen Dank für seinen Beitrag zum Unternehmen sowie für die Zeit und das Engagement aussprechen, die er dieser Aufgabe gewidmet hat. Wir schätzen es zudem sehr, dass er LION auch weiterhin bei den Chancen im italienischen BESS-Markt unterstützen möchte, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg."



Das Unternehmen wird unverzüglich mit der Suche nach einem neuen Verwaltungsratsmitglied mit Wohnsitz in der Schweiz beginnen.





Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.



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