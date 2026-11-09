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LION E-Mobility veröffentlicht vorläufige Neunmonatszahlen 2026 und passt Prognose an



09.11.2026 / 19:31 CET/CEST

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LION E-Mobility veröffentlicht vorläufige Neunmonatszahlen 2026 und passt Prognose an Zug, 9. November, 2026 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepaketen für die Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat ihre vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angepasst.



Nachdem die Produktion der Battery Packs bei LION im zweiten Quartal 2026 auf Grund von Umbauarbeiten vorübergehend stillgelegt worden war, wurde die Produktion der neuen leistungsstarken NMC+-Battery-Packs wie geplant Ende Juni wieder aufgenommen. Dies spiegelt sich im Umsatz des dritten Quartals 2026 in Höhe von EUR 8,5 Millionen wider. Der Gesamtumsatz für die ersten neun Monate 2026 belief sich damit auf EUR 15,4 Millionen. Die Geschäftsentwicklung insgesamt ist insbesondere auf verzögerte Lieferabrufe von Kunden aus dem Mobilitätsbereich, längere Lieferzeiten für BESS-Komponenten sowie transportbedingte Verzögerungen innerhalb der Lieferkette infolge der geopolitischen Lage zurückzuführen.



Das EBITDA belief sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 0,1 Millionen. Damit betrug das EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt EUR 0,2 Millionen.



NMC+-Hochleistungs-Battery-Packs

Die neuen leistungsstarken NMC+-Battery-Packs von LION verbinden eine hohe Leistungsfähigkeit mit einer robusten Systemarchitektur und sind für anspruchsvolle Anwendungen in der Elektromobilität, im industriellen Bereich und in sicherheitskritischen Segmenten ausgelegt. Die Kundenresonanz ist positiv. Im dritten Quartal 2026 stammten die wichtigsten Kunden aus der Bus- und Nutzfahrzeugindustrie in Europa und Nordamerika. Neben Fahrzeugherstellern entwickelt sich der Verteidigungssektor zu einer weiteren Kundengruppe für sicherheits- und missionskritische Anwendungen.



BESS-Geschäft entwickelt sich weiter

Im dritten Quartal 2026 sicherte sich LION zusätzliche Projekte für stationäre Batteriespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, BESS) mit einer Speicherkapazität von insgesamt 30 MWh. Damit setzt LION seine bisherige positive Entwicklung im Bereich stationärer Energiespeicher fort.



Neben bestehenden Partnerschaften arbeitet LION mit weiteren qualifizierten Lieferanten für Batterie- und Stromumwandlungskomponenten zusammen. Diese Multi-Sourcing-Strategie bietet Kunden Flexibilität hinsichtlich Technologie, Preis und Lieferzeiten. Am Standort Hildburghausen baut LION ein Servicezentrum für die Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von Batteriespeichersystemen auf. Angesichts der wachsenden BESS-Projektpipeline entwickelt das Unternehmen zudem ein "BESS as a Service"-Modell für Betreiber von Photovoltaik- und Windparks. Dieses soll Kunden ermöglichen, Speicherkapazität ohne eigene Anfangsinvestition zu nutzen. Dabei stehen Finanzierungsmöglichkeiten mehrerer Partner zur Verfügung.



Ausblick

Auf Grundlage des im dritten Quartal 2026 erzielten Umsatzes und der aktuellen Auftragssituation für das vierte Quartal 2026 hat die Unternehmensleitung ihre Prognose angepasst und erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz zwischen EUR 20 Millionen und EUR 25 Millionen. Der angepasste Ausblick berücksichtigt Verzögerungen sowohl im BESS- als auch im NMC+-Geschäft, die unter anderem auf die aktuelle geopolitische Lage zurückzuführen sind. Dadurch verschieben sich Aufträge und Projekte in das Jahr 2027. Nachdem LION seine Kostenbasis in den vergangenen zwei Jahren an die Marktvolatilität angepasst hat, erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 ein positives EBITDA.



Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: "Unsere neuen leistungsstarken Battery Packs stoßen bei unseren Kunden auf positive Resonanz. Dennoch haben unsere Kunden ihre Nachfrage auf das kommende Jahr verschoben. Dadurch entgeht uns in diesem Jahr Umsatz. Auf EBITDA-Ebene bleiben wir jedoch profitabel. Der Auftragseingang für NMC+ im Jahr 2027 bietet uns eine solide Grundlage, und unser BESS-Geschäft gewinnt weiter an Dynamik."



Das Unternehmen wird seine vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 am 11. November veröffentlichen.





Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.

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