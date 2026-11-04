Mit einem Kursverlust von -4% ist die Tesla-Aktie am Mittwochmorgen gemeinsam mit SpaceX der große Verlierer im Nasdaq 100-Index. Warum werden die beiden Unternehmen von Elon Musk heute an der Börse abgestraft und wie sollten Anleger mit dem Kursverlust von Tesla umgehen? Erdrutschsieg der Demokraten Der Auslöser des heutigen Kursrückgangs der Tesla-Aktie ist politischer Natur. Bei den gestern stattgefundenen Mid-term Wahlen in den USA haben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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