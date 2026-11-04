Man mag es kaum glauben: Die Vonovia-Aktie hat sich in den letzten Tagen über der Marke von 16 € gehalten und legt am Mittwochmorgen sogar um +3% zu. Gibt der deutsche Immobilienreise mit seinen Quartalszahlen Anlass zur Hoffnung, dass der gewaltige Kurssturz der letzten Monaten nun endlich vorbei ist oder sollten Anleger trotzdem noch vorsichtig sein? Gar nicht mal so schlechte Zahlen Vonovia hat heute seine kumulierten Zahlen für die ersten neun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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