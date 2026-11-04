NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 106,21 auf 110,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Allianz der Franzosen mit Regeneron und der Pragmatismus des neuen Leiters von Forschung und Entwicklung belegten, dass Konzernchefin Belen Garijo stetige Fortschritte mache, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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