Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv kritisiert den Entscheid des Bundesrates, den BVG-Mindestzinssatz für 2027 von 1,25 auf 2 Prozent zu erhöhen. Diese Erhöhung um 60 Prozent ist übermässig und geht sogar über die Empfehlung der Eidgenössischen BVG-Kommission hinaus. Sie droht die langfristige finanzielle Stabilität der Pensionskassen zu schwächen, insbesondere der Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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