Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch vergleichsweise deutlich zugelegt. «Die Anleger schöpfen aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht», begründete Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Market die Gewinne. Die US-Zwischenwahlen mit einem klaren Votum gegen die amtierende US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump brachten die Börsen nicht aus der Fassung. «Die Kapitalmärkte reagieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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