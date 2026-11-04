Die Scout24-Aktie gehört am Mittwoch, dem 4. November 2026, zu den Gewinnern im DAX und steigt nach starken Quartalszahlen zeitweise um fast fünf Prozent. Der Betreiber von ImmoScout24 steigert Umsatz und operativen Gewinn zweistellig und konkretisiert seine Jahresprognose. Besonders das Geschäft mit Immobilienprofis und neue Anwendungen künstlicher Intelligenz treiben das Wachstum an.Scout24-Aktie steigt nach starken Zahlen deutlich Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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