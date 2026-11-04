Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben nach wie vor dicke Polster und notieren beim Deckungsgrad weiterhin nahe am Rekordhoch. Derweil profitierten sie bei der Performance vor allem von der positiven Entwicklung bei Schweizer Aktien. Im Vergleich zum Vormonat haben sich die Deckungsgrade im Oktober kaum verändert: Der kapitalgewichtete Deckungsgrad der privatrechtlichen Kassen betrage 123,6 Prozent, teilt die ZKB-Tochter Swisscanto in ihrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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