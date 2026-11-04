Die Almonty-Aktie kommt nach den heftigen Verlusten der vergangenen Wochen weiterhin nicht auf die Beine und notiert aktuell bei 8,08 €. Bereits Ende Oktober hatte ich unter der Headline "Zweiter -31%-Absturz nach Plan" auf die Gefahr weiterer Rückschläge hingewiesen. Seither bewegen sich die Anteilsscheine auf tiefem Niveau seitwärts, ohne eine überzeugende Gegenbewegung einzuleiten. Auch die heutige Erholung wirkt angesichts des dominierenden Abwärtstrends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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