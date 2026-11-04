Europa rüstet auf und auch die USA investieren Milliarden in neue Waffensysteme. Doch die wachsende Nachfrage nach militärischer Ausrüstung legt eine Schwachstelle offen, denn bei strategischen Metallen wie Wolfram ist der Westen weiterhin stark von China abhängig. Das Metall wird unter anderem für Hartmetalle, Speziallegierungen und bestimmte Rüstungsgüter benötigt. Während europäische Rüstungskonzerne neue Technologien entwickeln und Großaufträge einsammeln, entsteht in Südkorea eine alternative Rohstoffquelle. Für Anleger rücken damit nicht nur die Hersteller moderner Waffensysteme, sondern auch deren industrielle Lieferketten in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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