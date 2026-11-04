Während sich der Kapitalmarkt weiterhin vor allem auf Gileads etablierte HIV- und Onkologiegeschäfte konzentriert, entwickelt sich im Hintergrund eine neue milliardenschwere Wachstumsstory. Mit GS-1179 steht der Pharmakonzern unmittelbar vor dem nächsten klinischen Meilenstein bei der Behandlung von Herpesinfektionen. Doch die eigentliche Investmentstory dürfte deutlich größer sein: Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass Gilead langfristig eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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