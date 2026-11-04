Teil einer breiteren Reihe von DaaS-Vertragsmöglichkeiten, die zurzeit verhandelt werden - Unternehmen strebt durch Drohnenintegration und eigene KI-Datenanalyse-Softwareverarbeitung Margen von 40 % bis 60 % an

VANCOUVER, British Columbia, 4. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen") - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass einer seiner US-amerikanischen DaaS-Standorte mehrere Ausschreibungen gewonnen hat, um Landvermessungen mit einem Gesamtwert von zunächst fast 1 Million USD für das Solarinfrastruktur-Bauprojekt eines in den USA ansässigen Versorgungsunternehmens durchzuführen. Die Verträge umfassen drohnenbasierte topografische Vermessungen, die einen voraussichtlich mehrjährigen, mehrere Milliarden Dollar schweren Ausbau des Stromnetzes unterstützen. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Durchführung und zusätzlicher Auftragsvergaben schätzt das Management, dass das Projekt in den nächsten zwei Jahren bis zu 2,5 Millionen USD an zusätzlichem Umsatz generieren könnte - mit weiterem Potenzial für drohnenbasierte Inspektionsarbeiten an der Solarinfrastruktur nach dem Abschluss der Bauarbeiten.

"Das Gewinnen bedeutsamer Kundenverträge und die Umwandlung der Fähigkeiten unseres DaaS-Netzwerks in Umsatz haben für uns Priorität. Diese Auftragsvergaben verdeutlichen, wie unsere lokalen Vermessungsteams große Infrastrukturprojektaufträge sichern und Beziehungen aufbauen können, wobei das Potenzial besteht, über die Laufzeit eines mehrjährigen Bauprojekts zusätzliche Umsätze zu generieren, sowie Potenzial für Wartungs- und Inspektionsdienstleistungen nach dem Abschluss der Bauarbeiten", sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Die Umwandlung von Umsatzwachstum in stärkere Margen steht ebenfalls im Fokus. Durch die Integration von Drohnen und eigener KI-Verarbeitung wollen wir Vermessungen schneller liefern, mehr Projekte mit bestehenden Teams abschließen sowie die Feld- und Büroarbeit reduzieren. Unser Ziel besteht darin, die Margen von etwa 20 % zum Zeitpunkt des Erwerbs auf ein Ziel von 40 % bis 60 % zu steigern."

Die anfänglichen Verträge unterstützen das Solarinfrastruktur-Bauprogramm des Versorgungskunden und legen das Fundament für potenzielle Folgevermessungsaufträge während der Bauphase. Die Schätzung des Managements von bis zu 2,5 Millionen USD an zusätzlichem Umsatz bezieht sich auf potenzielle Vermessungsarbeiten über die unterzeichneten Verträge hinaus und hängt von den Kundenanforderungen, Projektzeitplänen, der erfolgreichen Erfüllung der Erstaufträge und der Vergabe zusätzlicher Arbeiten ab. Drohnenbasierte Inspektions- und Wartungsdienstleistungen für die Solarinfrastruktur nach dem Abschluss der Bauarbeiten stellen eine separate potenzielle Möglichkeit dar und sind in dieser Schätzung nicht enthalten.

Für ZenaTech verdeutlichen diese Auftragserteilungen, dass seine von Übernahmen gesteuerte DaaS-Strategie etablierte lokale Vermessungsunternehmen in eine Plattform für größere Infrastrukturverträge und wiederkehrende Kundenumsätze verwandeln kann. Das Unternehmen verfolgt eine breitere Reihe neuer DaaS-Kundenvertragsmöglichkeiten, die zurzeit über sein Netzwerk hinweg verhandelt werden, während es gleichzeitig daran arbeitet, die Umsatzkapazität und die Profitabilität durch Drohnen- und KI-Integration zu steigern. Zurzeit verhandelte Verträge wurden noch nicht vergeben und es gibt keine Garantie dafür, dass diese Gespräche zu unterzeichneten Vereinbarungen führen.

Der Ansatz von ZenaTech kombiniert lizenzierte Vermessungsexpertise, drohnenbasierte Datenerfassung und zentralisierte schnelle KI-Software-Datenverarbeitung innerhalb eines einzigen DaaS-Netzwerks. Drohnen erfassen dichte topografische Messungen über eine gesamte Baustelle hinweg, während Vermesser bodengestützte Vermessungsgeräte verwenden, um Kontrollpunkte festzulegen und die Genauigkeit zu verifizieren. Die eigene KI-Software-Suite des Unternehmens wurde konzipiert, um die anschließende Klassifizierung von Millionen von 3D-Messungen in Boden, Vegetation, Gebäude und Versorgungsleitungen zu automatisieren und Merkmale zu extrahieren, die für die Erstellung der Vermessungsergebnisse erforderlich sind. Formale Tests der KI-Software-Suite im gesamten DaaS-Netzwerk sind für das Jahr 2027 geplant.

Durch die Reduzierung routinemäßiger Punkt-für-Punkt-Feldmessungen und die Automatisierung von Teilen des Büroverarbeitungs-Workflows geht das Unternehmen davon aus, dass dieser Ansatz die Bearbeitungszeiten für Vermessungen verkürzt, die Arbeitskosten pro Projekt senkt und bestehende Teams für zusätzliche Aufträge freisetzt. Für Kunden kann eine schnellere Bereitstellung eine frühere Bauplanung und zeitgerechtere Projektentscheidungen unterstützen, wobei das Potenzial besteht, mit Verzögerungen verbundene Projektkosten zu senken.

Mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft bietet ZenaTech Kunden aus dem Handel und Gewerbe, dem öffentlichen Sektor und dem Infrastruktursektor bedarfsgerechte, schlüsselfertige Drohnenflug-, Datenerfassungs- und Datenverarbeitungsdienste, die den Zugriff auf Luftbilddaten und Automatisierung ermöglichen, ohne dass der Kunde dafür eine eigene Drohnenflotte besitzen oder betreiben muss. Der Aufbau dieses Geschäftsbereichs erfolgt über strategische Akquise. Durch die Zusammenführung örtlicher Vermessungs- und Inspektionsfirmen zu einem globalen Netzwerk wird eine skalierbare Plattform für die Erbringung von Luftbild- und Datendiensten wie Landvermessung und Bauüberwachung, Inspektionen, Hochdruckreinigung und Präzisionslandwirtschaft generiert.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit verschiedenen Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien integrieren und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio des Unternehmens umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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