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42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz: aap Implantate AG präsentiert sich am 11. November 2026



04.11.2026 / 15:54 CET/CEST

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Augsburg, 4. November 2026 Mit der aap Implantate AG (ISIN: DE000A3H2101) präsentiert sich ein weiteres börsennotiertes Unternehmen auf der 42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz. Das Berliner Medizintechnikunternehmen wird sich am 11. November 2026 von 15:20 bis 15:55 Uhr im The Charles Hotel in München vorstellen. Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen, das MDR-zertifizierte Produkte für die Traumatologie entwickelt, produziert und vermarktet. Das patentgeschützte Produktportfolio umfasst unter anderem das anatomische Plattensystem LOQTEQ. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an innovativen Technologien wie einer antibakteriellen Silberbeschichtung, für die mit dem erfolgreichen Abschluss einer Humanstudie bereits der erste Meilenstein erreicht wurde. Sie möchten ein persönliches Gespräch mit dem Management der aap Implantate AG führen? Meetingwünsche können ab sofort über folgendes Formular eingereicht werden:

https://mkk-konferenz.de/mkk/weitere-meetingwuensche/ Wer sich noch nicht zur MKK angemeldet hat, kann seine Teilnahme über folgenden Link registrieren: Hier geht's zur Anmeldung:

https://mkk-konferenz.de/mkk/mkk-anmeldung-besucher/ Das aktuelle Konferenzprogramm:

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/ Unternehmenshomepage:

https://www.aap.de/ Die Teilnahme ist für institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten kostenfrei. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an: GBC AG Eventmanagement

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

E-Mail: info@mkk-konferenz.de



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