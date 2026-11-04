BMW würde ich jetzt nicht gern sein. Kursminus von -38% seit Jahresbeginn, zweite Gewinnwarnung binnen fünf Monaten - und die BMW-Aktie fällt trotzdem nicht ins Bodenlose. Warum eigentlich? Das Münchner DAX-Schwergewicht hatte bereits vor einigen Wochen seine Jahresziele wegen anhaltenden Belastungen senken müssen. Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 zeigen nun das volle Ausmaß der Belastungen und geben ein klares und ehrliches Signal für Aktionäre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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