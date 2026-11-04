Bern - Der Bundesrat will zur Stabilisierung der mit finanziellen Problemen kämpfenden Invalidenversicherung die Lohnbeiträge erhöhen. Um je 0,1 Prozentpunkte sollen sie auf Arbeitgeber- und -nehmerseite steigen. Der Vorschlag ist Teil der angekündigten IV-Integrationsreform. Zwei Stossrichtungen weist die Reform auf, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Sie sieht einerseits eine neue Integrationsleistung vor, welche den Anstieg von Neurenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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