Die BioMarin-Aktie bietet nach einem deutlichen Kursrückgang und einer inzwischen günstigen Bewertung wieder Chancen für kurz- und langfristig orientierte Anleger. Drei anstehende FDA-Entscheidungen könnten 2027 wichtige Wachstumsperspektiven eröffnen. BioMarin Pharmaceutical entwickelt Medikamente gegen seltene genetische Erkrankungen. Das US-Biotechunternehmen verfügt über etablierte Produkte wie Voxzogo, Vimizim und Palynziq und hat sein Portfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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