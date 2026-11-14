50 Prozent der neuen US-Arzneien waren Orphan Drugs: Warum BioMarin, Vertex und NurExone kleine Märkte anders entwickeln

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23 von 46 neuartigen Arzneimitteln, die die US-Arzneimittelbehörde FDA 2025 zuließ, hatten den Orphan-Drug-Status. Das entspricht exakt 50 Prozent. Die Zahl wirkt überraschend, weil seltene Erkrankungen jeweils nur kleine Patientengruppen betreffen. Zusammengenommen sind sie jedoch zu einem wichtigen Innovationsfeld geworden. BioMarin Pharmaceutical Inc. (ISIN: US09061G1013) investierte 2026 rund 4,8 Milliarden US-Dollar in die Übernahme von Amicus Therapeutics. Vertex Pharmaceuticals Incorporated (ISIN: US92532F1003) erweitert die Nutzung seiner Gentherapie Casgevy. NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) versucht, denselben regulatorischen Rahmen früher in der Entwicklung zu nutzen.

Warum kleine Populationen strategisch groß werden

Der Orphan-Drug-Status ist für Arzneien gegen seltene Erkrankungen oder Zustände gedacht. In den USA kann er unter anderem Steuergutschriften für qualifizierte klinische Forschung, Gebührenbefreiungen und bei einer späteren Zulassung sieben Jahre Marktexklusivität für die geschützte Indikation ermöglichen. In der Europäischen Union gehören wissenschaftliche Unterstützung und potenziell zehn Jahre Marktexklusivität zu den Anreizen.

Diese Vorteile senken nicht die Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. Sie verändern aber die Entwicklungsökonomie. Wenn nur wenige Patienten für Studien infrage kommen und die Behandlung spezialisiertes Wissen verlangt, können regulatorische Beratung, geringere Gebühren und eine klar abgegrenzte Indikation besonders wertvoll sein. Der Status ist deshalb ein Werkzeug - keine Vorabentscheidung über den Erfolg.

BioMarin kauft Reichweite in seltenen Erkrankungen

BioMarin zeigt, dass aus fokussierten Populationen ein breites kommerzielles System entstehen kann. Im April 2026 schloss das Unternehmen die Übernahme von Amicus Therapeutics für einen Eigenkapitalwert von rund 4,8 Milliarden US-Dollar ab. Damit kamen Galafold gegen Fabry-Krankheit sowie Pombiliti plus Opfolda gegen spät einsetzende Pompe-Krankheit zum Portfolio.

Der strategische Wert liegt nicht allein in zwei Produkten. BioMarin erweitert damit eine bestehende Infrastruktur für Diagnose, spezialisierte Zentren, Erstattung, Herstellung und internationale Vermarktung. Bei seltenen Erkrankungen muss ein Unternehmen Patienten häufig erst über Netzwerke identifizieren und Behandler schulen. Eine Plattform aus kommerziellen Fähigkeiten kann deshalb ebenso wichtig werden wie die einzelne wissenschaftliche Technologie.

Vertex vergrößert eine definierte Population

Vertex verfolgt mit Casgevy einen anderen Weg. Die gemeinsam mit CRISPR Therapeutics entwickelte Geneditierungstherapie ist für bestimmte Menschen mit Sichelzellkrankheit oder transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie zugelassen. Im Juli 2026 weitete die FDA die US-Anwendung auf geeignete Kinder ab zwei Jahren aus. Nach Angaben von Vertex könnten dadurch ungefähr 5.500 zusätzliche Kinder in den USA infrage kommen.

Die Expansion zeigt, wie ein Orphan-Produkt schrittweise wachsen kann: nicht über eine unscharfe Massenindikation, sondern über weitere klar definierte Altersgruppen, Länder und Behandlungszentren. Vertex meldete für das dritte Quartal 2026 Casgevy-Umsätze von 99 Millionen US-Dollar, 30 Prozent mehr als im Vorquartal. Gleichzeitig bleibt die Behandlung komplex und an spezialisierte Zentren gebunden.

NurExone beginnt vor der ersten Humanstudie

ExoPTEN besitzt in den USA und in der Europäischen Union Orphan-Drug-Status für akute Rückenmarksverletzungen. NurExone entwickelt den Kandidaten für ein frühes Zeitfenster nach einem traumatischen Ereignis. Der Ansatz zielt damit nicht auf alle Menschen, die seit Jahren mit einer Rückenmarksverletzung leben, sondern zunächst auf eine eng definierte akute Population, die rechtzeitig ein geeignetes Zentrum erreicht.

Das kann die klinische Planung fokussieren: Verletzungshöhe, Zeit seit dem Trauma, Begleitverletzungen und neurologischer Status lassen sich in einem Protokoll präzise festlegen. Zugleich erschwert die Akutsituation Rekrutierung und Einwilligung. ExoPTEN befindet sich weiterhin in der präklinischen Entwicklung. Der Orphan-Status ist weder eine Zulassung noch ein Nachweis, dass der Kandidat beim Menschen sicher oder wirksam ist.

Drei verschiedene Wege im selben Rahmen

BioMarin, Vertex und NurExone sind keine Partner, und ihre Technologien sind nicht direkt vergleichbar. BioMarin baut ein Portfolio bereits zugelassener Therapien und eine globale Infrastruktur für seltene Erkrankungen aus. Vertex erweitert die Reichweite einer komplexen Gentherapie in klaren Schritten. NurExone nutzt den Orphan-Rahmen noch vor dem Eintritt in die Klinik, um Entwicklung und regulatorischen Dialog auf eine akute Indikation auszurichten.

Für NurExone liegt der mögliche Vorteil daher nicht in einer vermeintlich konkurrenzlosen Nische. Gerade die 50-Prozent-Zahl zeigt, wie intensiv der Orphan-Bereich inzwischen besetzt ist. Der Vorteil liegt in der Präzision: eine definierte Patientengruppe, ein klarer Behandlungszeitpunkt und potenzielle regulatorische Anreize. Daraus muss das Unternehmen allerdings erst ein belastbares klinisches Programm machen.

50 Prozent bedeuten Chance und Konkurrenz

Dass die Hälfte der neuartigen US-Zulassungen 2025 einen Orphan-Status trug, belegt die Produktivität des Modells. Es bedeutet aber auch, dass Investoren bei seltenen Indikationen genauer hinsehen können: Wie werden Patienten gefunden? Ist der natürliche Krankheitsverlauf ausreichend verstanden? Können spezialisierte Zentren die Therapie praktisch anwenden? Und rechtfertigt der klinische Nutzen später Preis und Erstattung?

Für ExoPTEN bleiben diese Fragen offen. Die Designationen können Beratung, Kostenstruktur und einen möglichen Schutz nach einer Zulassung verbessern. Sie ersetzen weder reproduzierbare Herstellung noch klinische Daten. Die eigentliche Lehre von BioMarin und Vertex lautet deshalb nicht, dass ein kleiner Markt automatisch attraktiv ist. Attraktiv wird er erst, wenn wissenschaftliche Evidenz, regulatorischer Pfad und Versorgungssystem zusammenpassen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://www.fda.gov/media/190705/download

https://www.biomarin.com/news/press-releases/biomarin-completes-acquisition-of-amicus-therapeutics/

https://news.vrtx.com/news-releases/news-release-details/vertex-announces-us-fda-approval-expanded-use-casgevyr-treatment

https://investors.vrtx.com/news-releases/news-release-details/vertex-reports-third-quarter-2026-financial-results

https://nurexone.com/nurexone-biologic-receives-fda-orphan-drug-designation-accelerating-development-of-exopten-therapy-for-acute-spinal-cord-injury-treatment/

https://nurexone.com/nurexone-biologic-secures-ema-orphan-status-for-exopten-in-spinal-cord-injury-accelerating-pathway-to-european-markets/





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