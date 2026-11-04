Die Sorgen rund um den KI-Boom reißen nicht ab. Nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms geraten vor allem Betreiber von Rechenzentren unter Druck. Anleger befürchten strengere Vorschriften und Verzögerungen beim Ausbau. Könnte das auch Nvidia zum Problem werden? US-Midterms sorgen für neue Unsicherheit bei KI-Aktien Die US-Zwischenwahlen vom Dienstag haben die politische Lage in Washington verändert. Die Demokraten konnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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