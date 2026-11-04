Die Siemens-Energy-Aktie erlebt einen schwachen Handelstag und verliert deutlich an Wert. Der Kurs fällt auf 120,08 Euro und liegt damit 7,55 Prozent im Minus. Damit verschärft sich die ohnehin angespannte Lage der vergangenen Wochen. Besonders auffällig: Während die Aktie kräftig unter Druck steht, liegen die durchschnittlichen Kursziele der Analysten weiterhin deutlich höher. Am 11. November stehen zudem wichtige Quartalszahlen an.Siemens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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