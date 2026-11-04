Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach den US-Zwischenwahlen neue Bestmarken erreicht. Es ging deutlich nach oben und am späten Nachmittag fiel auch die Marke von 15'000 Punkten beim Leitindex SMI. «Nach Wochen voller Inflationssorgen, steigender Anleiherenditen und geopolitischer Unsicherheit scheinen die Anleger nach den US-Midterms wieder bereit zu sein, grössere Risiken einzugehen», kommentierte ein Marktanalyst. Mit den veränderten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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