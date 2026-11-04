

DEARBORN (dpa-AFX) - Auto giant Ford Motor Co. (F) on Wednesday reported a 0.8% decline in U.S. vehicle sales for October 2026, as stronger truck demand was offset by falling SUV and car deliveries and a steep drop in electric vehicle sales.



Total electrified vehicle sales plunged 31.7%, including a 71.2% decline in EV sales. Year-to-date sales were down 7.9% from the prior-year period.



Deliveries for the month totaled 174,123 units compared with 175,584 a year earlier.



Truck sales rose 2.3% to 108,175 units, while SUV sales fell 4.7% to 62,856 and car sales declined 19.6% to 3,092.



Electrified vehicle sales dropped 31.7% to 15,173 units. Electric vehicle sales plunged 71.2% to 1,355, while hybrid sales decreased 21% to 13,818.



Among key models, F-Series sales increased 8.2% to 73,482 units, while Explorer sales surged 35.2% to 23,885. Mustang Mach-E sales declined 57.4% to 1,239 units.



Year-to-date U.S. sales fell 7.9% to 1.69 million vehicles.



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News