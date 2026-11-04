The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2026
ISIN Name
AU0000153256 ASKARI METALS LIMITED
CA4576377002 INMED PHARMACEUT.INC.NEW
CA8910546032 TOREX GOLD RES INC.
LU1965301XXX OSSIAM US STEEPER UE1CDL
NO0010920945 HYNION AS NK -,005
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2026
ISIN Name
AU0000153256 ASKARI METALS LIMITED
CA4576377002 INMED PHARMACEUT.INC.NEW
CA8910546032 TOREX GOLD RES INC.
LU1965301XXX OSSIAM US STEEPER UE1CDL
NO0010920945 HYNION AS NK -,005
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