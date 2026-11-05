Berlin - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) dringt auf eine Stärkung der häuslichen Pflege. Sein Ziel sei, es betroffenen Familien leichter zu machen, sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) vor der ersten Beratung des Pflegeneuordnungsgesetzes im Bundestag an diesem Donnerstag.
Außerdem müsse Pflegebedürftigkeit möglichst verhindert oder zumindest hinausgezögert werden, durch mehr Prävention, Beratung und Reha. Mehr gesunde Lebensjahre bedeuteten auch mehr Lebensqualität, mehr Freiheit, mehr Zeit mit den Eltern und den Enkeln, sagte Linnemann.
Er kenne häusliche Pflege aus seiner eigenen Familie, und deswegen wisse er: Pflege sei in jeder Familie anders. Jede Familie habe ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Sorgen.
Außerdem müsse Pflegebedürftigkeit möglichst verhindert oder zumindest hinausgezögert werden, durch mehr Prävention, Beratung und Reha. Mehr gesunde Lebensjahre bedeuteten auch mehr Lebensqualität, mehr Freiheit, mehr Zeit mit den Eltern und den Enkeln, sagte Linnemann.
Er kenne häusliche Pflege aus seiner eigenen Familie, und deswegen wisse er: Pflege sei in jeder Familie anders. Jede Familie habe ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Sorgen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur