Die künstliche Intelligenz lernt laufen, doch dafür braucht sie Muskeln aus Stahl und hochpräzise Getriebe. Während der Raumfahrtkonzern Space Exploration Technologies (SpaceX) Milliarden in neue KI-Infrastruktur steckt und der Automobilzulieferer Schaeffler bereits eine Fabrik betreibt, in der Roboter Roboterteile montieren, wagt nun auch der kanadische Wasserstoff-Pionier First Hydrogen den Sprung in die Robotik. Der Wettlauf um die Gelenke der Maschinen hat begonnen, und die Rollen darin werden gerade neu verteilt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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