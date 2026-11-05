DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Es wäre eine der größten Fusionen zweier börsennotierter Unternehmen aller Zeiten. Telekom-Chef Timotheus Höttges treibt den Zusammenschluss mit der wertvollen Konzerntochter T-Mobile US weiter entschlossen voran. Derzeit liegt der Fokus vor allem darauf, die Unterstützung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und der Bundesregierung zu bekommen, wie vier Insider dem Handelsblatt sagten. Die Fusionspläne waren bereits im April durch Berichte von Bloomberg und Handelsblatt an die Öffentlichkeit gelangt, seitdem hat es aber keinen entscheidenden Fortschritt gegeben. Vor einer Woche berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg sogar, die Telekom haben den Fusionsprozess mit ihrer US-Tochter vorerst ausgesetzt. In Konzernkreisen werden die Spekulationen aber zurückgewiesen. Höttges verfolge die Fusion weiter mit Nachdruck, sagte ein Insider dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

BOSCH - Beim Technologiekonzern Bosch verschärft sich der Personalabbau. Der Stiftungskonzern plant wegen der schwierigen Lage in der Autoindustrie am Standort Abstatt zusätzlich 750 Stellen bis Ende 2029 in der Mobilitätssparte abzubauen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage dem Handelsblatt. Der Abbau soll möglichst sozialverträglich geschehen. Als Grund nennt Bosch vor allem den Wettbewerb mit chinesischer Konkurrenz und die Verlagerung der Entwicklung von Systemen an den Entwicklungsstandort von Bosch in China, wo gemeinsam mit chinesischen Kunden entwickelt wird. Chinesische Autobauer waren zuletzt immer häufiger Erstkunden, beispielsweise bei neuesten Technologien wie elektronischen Lenkungen und Bremsen. (Handelsblatt)

PEEK & CLOPPENBURG - Der Textilhändler Peek und Cloppenburg muss sich relativ kurzfristig ein neues Haus am Gründungsstandort suchen. Wie mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen dem Handelsblatt berichteten, wird das bisherige Haus in der Düsseldorfer Innenstadt an den spanischen Konkurrenten Inditex vermietet. Nach Informationen des Handelsblatts aus Branchenkreisen muss der Händler die Immobilie bereits zum Oktober 2027 räumen. Auch die beiden anderen sogenannten Weltstadthäuser von Peek & Cloppenburg, am Berliner Kurfürstendamm und an der Einkaufsmeile Zeil in Frankfurt, sollen den Quellen zufolge künftig an Inditex mit Marken wie Zara, Bershka und Massimo Dutti vermietet werden. Alle drei Häuser werden von der Immobiliengesellschaft Midstad verwaltet, die wie der Händler P&C zur Unternehmerfamilie um Patrick Cloppenburg gehört. (Handelsblatt)

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November 05, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)

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