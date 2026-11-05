DJ Hensoldt mit hohem Ordereingang und bessserer Prognose

DOW JONES--Hensoldt hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres von einer anhaltend starken Nachfrage nach Rüstungselektronik profitiert und sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis stärker gesteigert als am Markt erwartet. Der Auftragseingang wuchs sogar mit einem Plus von 77 Prozent deutlich überproportional. Daher zeigt sich der im MDAX notierte Konzern optimistischer als bisher für das Gesamtjahr.

Der süddeutsche Rüstungszulieferer rechnet dieses Jahr laut Mitteilung nun mit einem Konzernumsatz von etwa 2,80 Milliarden Euro - bisher wurden 2,75 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun bei rund 19 Prozent liegen und damit am oberen der bisherigen Spanne von 18,5 bis 19 Prozent. Ebenso soll das Book-to-Bill-Verhältnis am oberen Ende der genannten Bandbreite von 1,5x bis 2,0x (2025: 1,9x) liegen. Die Mittelfristziele bestätigte Hensoldt.

In den ersten neun Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz den weiteren Angaben zufolge um gut 21 Prozent auf 1,863 Milliarden Euro. Der Auftragseingang kletterte auf 3,564 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um ein Drittel auf 281 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 15,1 von 13,7 Prozent.

Analysten hatten dem Unternehmen teils deutlich weniger zugetraut: Der Umsatz wurde im Konsens bei 1,81 Milliarden Euro erwartet, das bereinigte EBITDA nur bei 260 Millionen Euro und die Marge bei 14,4 Prozent.

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November 05, 2026 00:30 ET (05:30 GMT)

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