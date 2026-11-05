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WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK
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04.11.26 | 17:29
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AIR FRANCE-KLM SA11,280+3,77 %
AIRBNB INC159,84+7,13 %
ASOS PLC5,100+1,39 %
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG134,60-2,60 %
AUMOVIO SE33,800+2,27 %
CIGNA GROUP267,00+1,14 %
CLOUDFLARE INC236,80-3,07 %
COMMERZBANK AG39,860+4,92 %
CONOCOPHILLIPS120,06-6,96 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG18,900+1,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG26,820+3,83 %
DEUTZ AG9,630-0,05 %
DHL AG60,70+3,06 %
DIAGEO PLC21,730+2,89 %
ENGIE SA24,250+4,39 %
EVOTEC SE2,894+1,19 %
FIELMANN GROUP AG41,550+3,23 %
HELIOS TOWERS PLC2,550+2,82 %
HENSOLDT AG81,10-2,08 %
HOCHTIEF AG363,60-4,97 %
KIMBERLY-CLARK CORPORATION98,46+5,47 %
KONTRON AG20,520+1,28 %
LANXESS AG12,240+3,12 %
LYFT INC16,600+11,41 %
MP MATERIALS CORP32,450-3,99 %
NEMETSCHEK SE75,05+2,18 %
NINTENDO CO LTD49,000+5,03 %
NORDEX SE41,020+5,29 %
RATIONAL AG645,00+2,06 %
RENK GROUP AG36,963+0,03 %
RHEINMETALL AG1.009,80+0,50 %
SAF-HOLLAND SE21,000-0,94 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG44,755+3,24 %
SONY GROUP CORPORATION23,155+1,56 %
SUSS MICROTEC SE49,360-4,62 %
SWISS RE AG169,30+2,05 %
SWISSCOM AG778,00+2,37 %
TATE & LYLE PLC6,8500,00 %
TOYOTA MOTOR CORPORATION17,800+2,57 %
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